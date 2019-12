Boerenprotest breidt zich uit als olievlek: hier staat het vast

De ANWB spreekt rond 08.00 uur van een behoorlijk drukke ochtendspits. Met op dat tijdstip rond de 400 kilometer file, in plaats van de op woensdag gebruikelijke 250.

Volgens de ANWB begon de hinder vroeg in de ochtend vooral in het noorden en oosten en spreidde die zich als een olievlek uit over de rest van het land. Inmiddels merken automobilisten er "veel meer van dan een uur geleden". Het is nu erg druk op de A7 bij Groningen, op de A12 richting Utrecht en richting Den Haag, in het midden van het land op de A15 vanuit Nijmegen, en bij de knooppunten bij Gorinchem en Hoevelaken. In het zuiden is er veel vertraging op de A73.

"En verder zijn er acties op een scala aan provinciale wegen, zoals bij Deurne", aldus een ANWB-woordvoerder.

Distributiecentrum

Actievoerders zijn woensdagochtend toch naar het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg gereden. Of er sprake is van een gerichte, langdurige blokkade is niet duidelijk. De politie is aanwezig. Er is geen sprake van een blokkade, aldus een woordvoerster van Albert Heijn.

De rechter heeft eerder een protest van Farmers Defence Force (FDF) bij distributiecentra verboden. De boeren mogen van de rechter niet de bevoorrading van supermarkten platleggen.

Rondje

Protestboeren in Brabant zouden een rondje willen maken langs industriële bedrijven. Zo wordt opgeroepen eerst naar de Amercentrale in Geertruidenberg te trekken, daarna naar industrieterrein Moerdijk en om via Etten-Leur naar Breda Airport te gaan. RTV Noord meldt dat boeren via de A7 naar de Eemshaven gaan, ook een groep Duitse boeren zou zich daarbij hebben aangesloten.

Vanuit Assen willen boeren en bouwers naar Den Haag. In het Overijsselse Deurningen staan zo'n tweehonderd trekkers, met nog onbekende bestemming. Omroep Gelderland meldt dat de politie tractoren gaat bekeuren die op de snelweg rijden. Er zouden een kleine vijfhonderd trekkers onderweg zijn van Twente naar Hilversum.

Bekeuringen

Actievoerders die met tractoren in de omgeving van Alkmaar de snelweg op willen, stuiten op de politie. Die heeft aangekondigd actief te handhaven en bekeuringen uit te delen zodra ze met die voertuigen de weg op willen. Tot nu toe zijn drie bestuurders van een tractor bij de Wijkertunnel in de A9 tegengehouden en bekeurd.

In Alkmaar verzamelden zich actievoerders bij het AZ Stadion. Vandaar uit willen ze actievoeren op verschillende plekken in het land. Tractoren mogen officieel niet op de snelweg rijden.

Bouwers houden woensdag op verschillende plekken in het land protestacties. De stichting Bouw in Verzet heeft een aantal plaatsen aangewezen waar ze in de ochtend willen verzamelen om vanaf daar verder te trekken. Het gaat om Alkmaar, Apeldoorn, Assen, Berkel en Rodenrijs, Born, Helmond en Tilburg, meldt de actiegroep op Facebook. Daar willen de bouwers om 06.00 uur verzamelen, waarna ze instructies krijgen en vanaf 07.00 uur actie willen gaan voeren.

Jonge boeren

Boeren staan in grote meerderheid achter de acties die gevoerd worden tegen het beleid van de overheid en met name het stikstofprobleem. De boeren en dan met name jonge boeren omarmen in grote meerderheid (69,6 procent) de radicale koers van het Farmers Defense Force (FDF).

Dat schrijft Trouw op basis van 'De Staat van de boer 2', deels een herhaling van het grote opinieonderzoek onder boeren dat onderzoeksbureau Geelen Consultancy in 2018 namens de krant uitvoerde. Toen meldden boeren dat ze weinig steun voelden, maar ook dat driekwart van de boeren wilde vergroenen. Ruim een jaar later laten de boeren in ruime meerderheid weten acties, waaronder tractorblokkades acceptabel te vinden.

Ruim 73 procent van de boeren ontkent het stikstofprobleem Onder jonge boeren is dat zelfs 81 procent. Het overgrote deel van hen (86,3 procent) ziet ook niets in de krimp van de veestapel.