Files door boerenprotest: hier staat het vast

De ANWB spreekt rond 08.00 uur van een behoorlijk drukke ochtendspits. Met op dat tijdstip rond de 400 kilometer file, in plaats van de op woensdag gebruikelijke 250. Na 08.00 uur nam de filedruk af. Om 09.30 uur stond er nog 200 kilometer file. Rijkswaterstaat noemt dat uitzonderlijk. Bekijk hier de actuele stand van zaken.

Volgens de ANWB begon de hinder vroeg in de ochtend vooral in het noorden en oosten en spreidde die zich als een olievlek uit over de rest van het land. Inmiddels merken automobilisten er „veel meer van dan een uur geleden.” Het is nu erg druk op de A7 bij Groningen, op de A12 richting Utrecht en richting Den Haag, in het midden van het land op de A15 vanuit Nijmegen, en bij de knooppunten bij Gorinchem en Hoevelaken. In het zuiden is er veel vertraging op de A73.

„En verder zijn er acties op een scala aan provinciale wegen, zoals bij Deurne”, aldus een ANWB-woordvoerder.

Lang druk

Rond 10.30 uur was het nog steeds druk op de Nederlandse wegen door de boerenprotesten, vooral in het noorden en oosten. De verkeersdiensten melden drukte en files richting de Eemshaven (N46) en bij Hilversum (waar de afrit Hilversum-Noord dicht is). Op de A2 richting Utrecht staan trekkers langs de weg bij Beesd, maar soms ook schuin op de weg.

Vanuit Nijmegen richting Utrecht is het op de A2 nog steeds druk, evenals op de A15 richting Gorinchem. Verkeer richting Utrecht op de A12 vanuit Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. De politie heeft trekkers weggeleid voor de Wijker- en Velsertunnel. Ook zijn er files op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, bij knooppunt Velperbroek.

A9 afgesloten

De politie heeft de A9 bij Akersloot enige tijd afgesloten. Er stonden acht politiewagens naast elkaar op de snelweg. Boeren waren volgens de politie tegen de afspraken in de snelweg op gereden. Inmiddels is de weg weer vrij.

Boeren hebben ook het verkeer op de snelwegen A1 en A35 in Twente stilgezet. Het verkeer vanaf Enschede tot aan de Duitse grens via de A35 staat helemaal stil. Op de A1 bij Markelo blokkeert een groep boeren en bouwers de doorgang richting Duitsland. Door de blokkades staat het verkeer op omliggende kleinere wegen ook vrijwel stil, aldus de politie.

Lees verder onder de foto

Bekijk ook: Blokkadeverbod is geschenk uit de hemel

Jonge boeren

Boeren staan in grote meerderheid achter de acties die gevoerd worden tegen het beleid van de overheid en met name het stikstofprobleem. De boeren en dan met name jonge boeren omarmen in grote meerderheid (69,6 procent) de radicale koers van het Farmers Defense Force (FDF).

Dat schrijft Trouw op basis van ’De Staat van de boer 2’, deels een herhaling van het grote opinieonderzoek onder boeren dat onderzoeksbureau Geelen Consultancy in 2018 namens de krant uitvoerde. Toen meldden boeren dat ze weinig steun voelden, maar ook dat driekwart van de boeren wilde vergroenen. Ruim een jaar later laten de boeren in ruime meerderheid weten acties, waaronder tractorblokkades, acceptabel te vinden.

Ruim 73 procent van de boeren ontkent het stikstofprobleem; onder jonge boeren is dat zelfs 81 procent. Het overgrote deel van hen (86,3 procent) ziet ook niets in de krimp van de veestapel.