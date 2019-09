Minderjarige jongens op scooter rijden agente omver

De bestuurder van de scooter negeerde tot tweemaal toe stoptekens van agenten en reed op zijn vlucht ook nog een 28-jarige vrouw uit Duitsland aan, die gewond naar het ziekenhuis moest worden gebracht. „Hoewel de agente nog wegsprong, werd ze geraakt en liep ze een kneuzing aan haar been op.”

Bij die laatste aanrijding kwamen de bestuurder en zijn duopassagier ten val en raakten ze daardoor buiten bewustzijn. Ze droegen beiden geen helm.

Wegens hun verwondingen zijn de minderjarige jongens nog niet aangehouden, maar zij zijn wel verdachten in deze zaak, meldt de politie zaterdag. Zodra hun toestand dat toelaat, zullen zij worden gehoord. De bestuurder had volgens de politie een bivakmuts op toen hij op de scooter reed.

Overlast

Het ongeluk volgde op meldingen van overlast door de jeugd in het centrum van de stad. Bij daaropvolgende politiecontroles probeerde de bestuurder van de scooter er met zijn bijrijder met hoge snelheid vandoor te gaan. De politie zoekt nog aanvullende getuigen en camerabeelden van het incident.

De aanrijding volgt na een reeks geweldsincidenten tegen agenten in de afgelopen weken. Zo sloeg een onbekende man uit een overlastgevende trouwstoet enkele weken terug een politieagent in Rotterdam neer. Daarop pleitte korpschef Erik Akerboom in een interview in De Telegraaf voor tasers waarmee agenten zichzelf kunnen beschermen.

