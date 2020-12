Britse autoriteiten geven groen licht voor gebruik coronavaccin Oxford/AstraZeneca

Het gaat om het tweede coronavaccin dat is goedgekeurd door toezichthouder MHRA. In het Verenigd Koninkrijk worden in tegenstelling tot Nederland mensen al weken ingeënt met een middel van Pfizer en BioNTech. Volgens de Engelsen gaat het al om honderdduizenden mensen.

Het coronavaccin van Oxford en AstraZeneca hoeft, in tegenstelling tot het Pfizer-vaccin, niet op extreem lage temperaturen te worden opgeslagen. Dat maakt grootschalige distributie van het middel een stuk eenvoudiger. Zo kan het middel laagdrempeliger worden gebruikt in bijvoorbeeld verpleeghuizen of huisartsenposten.

Engeland had al eerder aangekondigd op 4 januari te willen beginnen met het vaccin van Oxford/AstraZeneca. De fabrikant claimt een effectiviteit van 95%, en dat is meer dan andere fabrikanten beloven. De Britten hebben 100 miljoen doses besteld. Minister van gezondheid Matt Hancock zei donderdag tegen Sky News: ’deze lente is de pandemie bedwongen’.

De EU zal veel langer moeten wachten op het vaccin. Volgens plaatsvervangend directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) Noel Wathion hebben de ontwikkelaars nog niet eens een aanvraag ingediend bij de medicijnwaakhond. Hij noemde snelle toelating ’ondenkbaar’.

Nederland rekent in het eerste kwartaal van 2021 4,5 miljoen doses van het vaccin. Maar dan moet het middel wel eerst zijn goedgekeurd.

