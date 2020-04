Heel Azië wil sluiting van dierenmarkten

Mogelijk is de Covid-19 epidemie ontstaan op een dierenmarkt waar een bij dieren voorkomend virus zich heeft weten te muteren tot een variant die over kon slaan naar de mens. Van het SARS-virus is inmiddels bekend dat het oorspronkelijk uit het dierenrijk is voortgekomen. De veelal slechte hygiënische omstandigheden op de lokale dierenmarkten waar exotische en wilde dieren zoals slangen, schildpadden, honden en ook vleermuizen voor consumptie te koop worden aangeboden, speelt daarbij een rol.

Pandemie

Uit de enquête die WWF aan de vooravond van de Wereld Gezondheidsdag heeft gehouden blijkt dat maar liefst 93 procent van de bevolking wil dat de veelal illegale markten gesloten worden. Sommige Chinese steden, zoals de miljoenenstad Shenzen, zijn daar inmiddels al toe over gegaan en ook in andere landen zoals Vietnam wordt gewerkt aan regelgeving die de handel in exotische dieren aan banden legt, aldus Christy Williams van WWF.

„Als we een pandemie in de toekomst willen voorkomen dan zullen andere Aziatische overheden een eind moeten maken aan de extreem risicovolle ongereguleerde dierenmarkten”, aldus Williams.

Probleem is dat veel mensen in Zuid-Oost Azië, maar ook in andere delen van de wereld, geloven dat consumptie van (preparaten van) exotische dieren helpen tegen een reeks van menselijke kwalen. Zonder dit bijgeloof aan te pakken kan de handel zich ondergronds via het internet verder voortzetten.

De resultaten van het onderzoek van WWF geven hoop dat het mogelijk is dit bijgeloof op korte termijn met tak en wortel uit te roeien.