Wisselvallig weekend met buien

Zaterdag begint droog met flink wat zon. Rond het middaguur ligt het kwik tussen 20 en 22 graden. Vanaf dat moment ontstaan echter snel stapelwolken die zich verspreid over het land tot actieve buien ontwikkelen. Bij de zwaarste buien komt ook onweer voor en dat gebeurt vooral in het zuiden en oosten. Tussen de buien door schijnt 's middags van tijd tot tijd de zon. De middagtemperatuur schommelt rond de 23 graden.

In de nacht naar zondag verdwijnen de meeste buien tijdelijk en volgen er opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden. Volgens Weeronline staat er zondag veel wind. Langs de kust en in het Waddengebied kan het van tijd tot tijd hard waaien. Daar zijn ook zware windstoten van 75 tot 80 kilometer per uur mogelijk. Ook elders in het land staat een stevige wind met windkracht 4 tot 6. Zondag wisselen zonnige momenten en stapelwolken elkaar af, maar er kunnen opnieuw enkele buien ontstaan. Het wordt maximaal een graad of 21 en dat is aan de frisse kant voor eind juli.

Voorlopig lijkt nog weinig verandering te komen in het weerbeeld. De eerste dagen na het weekend lijkt het zeer wisselvallig te worden met dagelijks stevige buien of langere tijd regen. In de natste gebieden kan 30 tot 50 millimeter neerslag vallen. De maxima liggen dagelijks tussen 19 en 22 graden en dat is aan de lage kant voor de tijd van het jaar.

VIDEO: Natte zomer houdt aan: 'Komende dagen wel héél wisselvallig'