Vermiste 15-jarige jongen in Monster niet gevonden, zoekactie gestopt

MONSTER - De tiener die vrijdagavond vermist raakte in zee bij het strand de Zandmotor in het Zuid-Hollandse Monster is zaterdag nog niet gevonden. Dat zegt een woordvoerder van de KNRM. De zoekactie is gestaakt. Zondag zal niet meer actief worden gezocht, aldus een woordvoerder van Kustwacht Nederland. Wel zal tijdens de reguliere vluchten van de Kustwacht boven zee met extra aandacht worden gekeken boven het gebied.