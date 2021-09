Premium Het beste van De Telegraaf

AfD-leider Tino Chrupalla: ’Geheime dienst net zo erg als Stasi’

Ondanks slechte peilingen verwacht Tino Chrupalla dat zijn AfD goed zal scoren bij de Bondsdagverkiezingen. Ⓒ FOTO REUTERS

BERLIJN - „Het spioneren door de geheime dienst is net zo erg als de DDR-Stasi”, klaagt de grootste Duitse oppositiepartij, de Alternative für Deutschland, kort voor de verkiezingen „Ik weet waar ik het over heb”, zegt lijsttrekker Tino Chrupalla in gesprek met deze krant. „Want mijn Oost-Duitse familie moest naar het Westen vluchten.”