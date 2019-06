Iran rolt naar eigen zeggen CIA-netwerk op

Iran en de VS staan weer lijnrecht tegenover elkaar sinds de VS ruim een jaar geleden het internationale akkoord met Iran opzegden over de beperking van de nucleaire ambities van dat land. Iran komt door deze stap en de hernieuwde Amerikaanse sancties in steeds grotere economische problemen.

De VS hebben Iran ervan beschuldigd achter de tankerbranden in de Golf van Oman te zitten. Iran verdenkt op zijn beurt de Verenigde Staten van betrokkenheid om te proberen het eigen anti-Iraanse beleid en het opzeggen van het akkoord te rechtvaardigden. Iran heeft zich tot dusver aan de in 2015 gemaakte internationale afspraken gehouden. Het dreigt het akkoord nu ook op te zeggen.