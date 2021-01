Politiebond ACP dringt aan op snel vaccineren van agenten

„We hebben afgelopen dagen veel vragen van leden gekregen over dit onderwerp. We zijn in gesprek met de korpsleiding en het ministerie of sneller vaccineren mogelijk is en hoe snel dat kan”, zegt Van de Kamp. Volgend hem komen agenten veel in contact met mensen die besmet blijken te zijn met het coronavirus.

Ook de Nederlandse Politiebond (NPB) kreeg maandagochtend veel vragen van leden die snel gevaccineerd willen worden. „De politie heeft veel fysiek contact, bij aanhoudingen en reanimaties. Op het alarmnummer 112 komen jaarlijks 900.000 tot een miljoen meldingen binnen waar de politie op afgaat. Het is belangrijk dat agenten zo goed mogelijk beschermd worden”, zegt NPB-voorzitter Jan Struijs.

Politiemedewerkers worden sinds september versneld getest op corona als er capaciteitstekorten dreigen en het werk in de knel dreigt te komen. Deze sneltesten, die worden uitgevoerd door een commercieel bedrijf, zijn vooral bedoeld voor de basispolitiezorg en bijzondere diensten zoals beveiliging en (speciale) interventies. Het werk van deze diensten heeft direct invloed op de veiligheid van de burger en op straat. Van de Kamp: „De volgende stap zou versneld vaccineren zijn. Daar dringen we op aan.”

In de vaccinatiestrategie van het kabinet wordt vanaf vrijdag eerst verzorgend personeel in verpleegtehuizen ingeënt, daarna de in die tehuizen wonende ouderen. Ook ziekenhuispersoneel en huisartsen krijgen met prioriteit een vaccinatie.

Van de Kamp: „Als ik kijk naar de ontwikkelingen van afgelopen dagen, ziet dat er heel chaotisch uit. We kiezen voor een weg om het vaccineren van politiemedewerkers op een goede manier voor elkaar te krijgen. Het is logisch dat de politie voorrang krijgt. Vanuit die logica is het goed dat het kabinet daar snel op reageert.”

Politiebond ANPV zegt dat er wordt gesproken over het sneller vaccineren van politiemedewerkers. „Maar er is nog niets besloten over een actieve lobby”, zegt vice-voorzitter Hans Schoones van de ANPV. „Dezelfde argumenten gelden voor brandweer, defensie en leerkrachten. Bij het ziekenhuispersoneel gaat het om 30.000 mensen die vanaf vrijdag worden gevaccineerd. Bij de politie zou het gaan om 65.000 medewerkers.”