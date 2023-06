OM beperkt zich in hoger beroep tegen Richard de Mos

In het hoger beroep zal het vooral gaan om twee verdenkingen: omkoping en schending van de geheimhoudingsplicht. Tegen de vrijspraak van meineed en deelname aan een criminele organisatie gaat het OM niet in hoger beroep. „Het OM realiseert zich dat het voor alle betrokkenen van belang is om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Daarom heeft het OM heeft ervoor gekozen het hoger beroep vooral toe te spitsen op de twee belangrijkste aanklachten. Het OM verwacht dat het hof daardoor sneller tot een oordeel kan komen”, zo luidt de verklaring.

De zaak tegen de voormalig Haags wethouder Richard de Mos en de zes overige verdachten eindigde, na drie jaar onderzoek, in april in vrijspraak. Het Openbaar Ministerie liet hierop weten in hoger beroep te zullen gaan. Dat leverde de nodige kritische reacties op omdat de zaak nu nog langer zou duren.

Richard de Mos laat in een eerste reactie aan De Telegraaf weten het teleurstellend te vinden dat het hoger beroep niet helemaal van de baan is. „Het Openbaar Ministerie is politiek gekleurd. Dit is teleurstellend en schadelijk voor de lokale democratie.” Hij reageert ook namens zijn fractiegenoot Rachid Guernaoui die in 2019 zijn wethouderschap moest opzeggen door de beschuldigingen. „We hadden graag gezien dat er na 3,5 jaar nu eindelijk een punt gezet kon worden achter deze slepende zaak. Het is jammer dat de klip en klare vrijspraak door de rechters niet wordt gevolgd.”

Invallen

Op 1 oktober 2019 deed de recherche invallen in de woningen van wethouders De Mos en partijgenoot Rachid Guernaoui. Ook op het stadhuis werden kamers door de recherche uitgekamd. Tevens werd een oud-raadslid en verschillende ondernemers in de vastgoedsector en horeca verdacht. Zij zouden partijdonaties hebben gedaan in ruil voor een voorkeurspositie. De rechtbank in Rotterdam maakte korte metten met de verdenking.

Volgens het OM houden de donaties en andere giften verband met latere besluiten in de Haagse gemeentepolitiek waarin er in het voordeel van de donateurs werd beslist.

De zaal tegen een van de verdachten, oud raadslid Nino Davituliani komt helemaal te vervallen, laat het OM weten. Het gaat in hoger beroep namelijk niet meer over de feiten waarvan deze verdachte werd beschuldigd.

Het OM laat weten het niet eens te zijn met de rechtbank dat de omkoping niet bewijsbaar is.

In Den Haag zijn inmiddels gesprekken gaande tussen bemiddelaar Bruno Bruins en de raadsfracties om te kijken in hoeverre het mogelijk is of Hart voor Den Haag, de grootste partij van de stad, terug kan keren in het college. De partij viel door de strafzaak buiten de college-onderhandelingen. Het onderzoek van Bruins is een uitkomst van twee debatten in de gemeenteraad.