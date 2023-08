Trump donderdag voor vierde strafzaak naar gevangenis Georgia: ’Zou kunnen vluchten naar Rusland’

„Kan je het geloven? Ik ga donderdag naar Georgia om te worden gearresteerd door een radicaal linkse aanklager”, fulmineerde Trump op sociale media. Hij is in het bijzonder boos over de 200.000 dollar borg, die moet worden betaald om daarna voorlopig uit de cel te blijven. „Ik neem aan dat ik een vluchtrisico was”, schampert de Republikein. „Ik zou kunnen vluchten, misschien naar Rusland, Rusland, Rusland, om een gouden suite te delen met Vladimir”, zo neemt hij zijn critici op de hak, die hem lange tijd onterecht beschuldigden van banden met het Kremlin.

Mugshot

Trump is de voorbije maanden al driemaal gearresteerd in andere strafzaken. In tegenstelling tot die eerdere formaliteiten moet hij deze keer ook poseren voor een mugshot. Dat is de kenmerkende foto, die van een verdachte wordt gemaakt. De kiek belooft een iconisch beeld in de komende verkiezingscampagne te worden.

Over de overgave van Trump is flink onderhandeld, niet alleen door zijn advocaten maar ook door de Secret Service, die de oud-president dag en nacht bewaakt. De lokale sherrif beweert niettemin dat Trump eenzelfde behandeling wacht als ieder andere verdachte. Rond de gevangenis worden zware veiligheidsmaatregelen getroffen.

Voorwaarden

Om op borgtocht vrij te komen heeft Trump een aantal voorwaarden moeten accepteren. Zo mag hij geen andere verdachten, getuigen of slachtoffers in de strafzaak intimideren, noch zich over de feiten in de zaak uitlaten. De voorbije tijd heeft de oud-president via sociale media herhaaldelijk getuigen onder vuur genomen in de drie andere strafzaken, die tegen hem lopen.

Trump staat in de peilingen ver voor op andere Republikeinse kandidaten om de nominatie voor de presidentsverkiezingen van 2024. In de strijd met zittend president Joe Biden gooit hij evenzeer hoge ogen. Tot nu toe hebben alle strafzaken alleen maar geleid tot meer steun voor de zakenman.

Video: VS-correspondent Paul Jansen schetste begin augustus wat de beschuldigingen aan het adres van Trump betekenen voor zijn campagne.