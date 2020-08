Duitse agenten bestraft na ’onverantwoord feest’ in café

MAINZ - De Duitse stad Mainz heeft maatregelen genomen tegen een groep politieagenten die zich niet heeft gehouden aan de corona-restricties. Dat gebeurde in mei tijdens een feestje in een bar om een aantal promoties te vieren. Er waren ongeveer vijftig politiefunctionarissen aanwezig, veel meer dan toen was toegestaan. Zij droegen bovendien geen mondkapjes, bewaarden onvoldoende afstand en hadden maling aan de sluitingstijd.