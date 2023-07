Premium Het beste van De Telegraaf

’Plan A is mislukt, dus zijn ze van strategie veranderd’ Waar staat Oekraïne een maand na de start van het tegenoffensief?

Door Michiel Thijs Kopieer naar clipboard

Oekraïense soldaten verplaatsen zich met een legertruck. Ⓒ ANP

Het Oekraïense tegenoffensief is ongeveer een maand aan de gang, maar van grote terreinwinsten is vooralsnog geen sprake. De Oekraïense strijdkrachten lijken het intussen over een andere boeg te gooien: „Een vernietigingsoorlog is nu gelijk aan een oorlog van kilometers.”