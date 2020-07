Twintig wedstrijdduiven dood na mysterieus vergiftigingsdrama: ’Motorolie in gieter met water?’

Niet de duiven uit het verhaal. Beeld ter illustratie Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het is de zogenaamde Tour de France onder de duivenraces: de fondvlucht Barcelona. Maar dit jaar overschaduwt een vergiftigingsdrama in Frankrijk de race. „Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar wij hebben dit gelukkig nog niet meegemaakt”, klinkt het uit Nederland.