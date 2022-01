Dichte mist in hele land opgetrokken, code geel opgeheven

Laat in de nacht van dinsdag op woensdag kwam in het midden en zuiden van het land plaatselijk dichte mist voor. Voor Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en Gelderland had het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut code geel afgekondigd. Het zicht was minder dan 200 meter, waardoor weggebruikers hun snelheid moesten aanpassen en mistverlichting moesten gebruiken.