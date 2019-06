Kelder Johannes Vermeer blootgelegd

In de Oude Manhuissteeg, waar de opvallend goed bewaard gebleven fundering en kelder werden aangetroffen, stond ooit herberg Mechelen, waar de vader van Vermeer als waard de scepter zwaaide. Ⓒ ARCHEOLOGIE EN MONUMENTEN DELFT

DELFT - Bij rioolwerkzaamheden in hartje Delft zijn muren van de voormalige herberg van Johannes Vermeer blootgelegd. De vondst is uniek, omdat in de prinsenstad bijna niets meer aan de wereldberoemde zeventiende-eeuwse kunstschilder herinnert.