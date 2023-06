Henk Schiffmacher zet Rembrandt-tattoos in Rembrandthuis

Volgens een woordvoerder van het museum aan de Jodenbreestraat waren de tijdslots die van tevoren gereserveerd moesten worden „supersnel uitverkocht.” Er zijn negentig afspraken ingepland. Het museum houdt gedurende de week een aantal momenten vrij waarop liefhebbers ook spontaan binnen kunnen lopen voor een tattoo, gezet door Schiffmacher, Tycho Veldhoen, Rupa van Teylingen of Timothy John Englisch.

De tatoeages kosten tussen de 100 en 250 euro, afhankelijk van de grootte. „Een oude tatoeëerder noemde tatoeages ooit eens The Poor Man’s Rembrandt: een kunstwerk dat betaalbaarder is dan een schilderij van de oude meester, maar niet minder zorgvuldig uitgekozen en uitgevoerd”, aldus Schiffmacher. „Voor ons is het een ongelooflijke eer om te mogen werken op de plek waar de ziel van Rembrandt nog steeds ronddwaalt en met zijn etsen en tekeningen aan de slag te gaan.”

De tattoo-artiesten, die hun atelier opzetten in de moderne museumvleugel, hebben volgens het museum veel gemeen met Rembrandt. „Ze zijn wereldberoemd, grootmeesters in hun vak en diepgeworteld in het DNA van Amsterdam. Ook hun kunst kent belangrijke overeenkomsten: bij zowel etsen als tatoeages begint het met een tekening, die vervolgens met inkt en naald op het medium wordt aangebracht. Waar Rembrandt een koperplaat en vel papier gebruikte om zijn compositie tot een ets te maken, brengen tatoeëerders hun tekening aan op de menselijke huid.”

Het evenement begint maandag om 10.00 uur en duurt tot en met zondag 25 juni.