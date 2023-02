Premium Het beste van De Telegraaf

’De groente van de oceaan’ zit vol met goede stoffen In de hutspot, salade of bouillon: zeewier is echte Hollandse pot

Door Sharon Story

Ⓒ Rias Immink

Neeltje Jans - Van gezaagde zee-eik en Japans bessenwier tot duivelstong en wakame: de zee is niet alleen rijk aan vis en schaal- en schelpdieren, maar ook aan wieren. Hoewel de algen al jaren veelvuldig worden gebruikt in de Japanse keuken, staat er bij Nederlanders nog weinig zeewier op het menu. Toch begint het tij langzaam te keren. Guido en Ellen van WildWier oogsten op verzoek wekelijks wier in de Oosterschelde.