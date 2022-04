Hof blijft strafzaak tegen verdachten moord Wiersum zelf behandelen: ’Ongebruikelijk en onnodig’

Het was de derde keer dat de objectiviteit van Amsterdamse rechters in twijfel werd getrokken. Eerder legde de rechtbank een soortgelijk verzoek om zich terug te trekken naast zich neer, en het hof deed dat in februari van dit jaar ook na een verzoek van de advocaten Gerald en Machteld Roethof.

Moszkowicz legt zich niet neer bij de afwijzing. Zijn vrees dat Amsterdamse rechters niet objectief kunnen oordelen over schuld of onschuld van de verdachten Moreno B. en Giërmo B., is niet weggenomen. Wiersum trad vooral op in de rechtbank en het hof in Amsterdam. ,,Het verdriet over zijn dood heeft ook door de gangen van uw hof gegalmd”, zei hij daar twee weken geleden over. Moszkowicz nu: ,,Daarom ga ik onderzoeken hoeveel zaken deze rechters met Wiersum hebben gedaan. Je bouwt een emotionele band op met iemand die je vaak ziet. Als het drie zaken waren hoor je mij niet. Maar als het er veertig waren wordt het anders.”

Hij zegt ook te gaan controleren hoe vaak de rechters van het hof contact hebben gehad met Wiersum tijdens cursussen, of andere zakelijke of privécontacten, en of ze aanwezig waren bij de herdenkingsbijeenkomsten voor de op 18 september 2019 doodgeschoten advocaat.

Moszkowicz: „Er waren er twee: eerst een informele bijeenkomst op de dag dat Wiersum werd gedood. En daarna ergens in oktober nog eens. Bij die laatste herdenking waren 350 mensen aanwezig. Voor de helft advocaten, en voor de helft magistraten. Als deze raadsheren daarbij waren vind ik hoe dan ook dat ze zich moeten terugtrekken.”

’Ongebruikelijk en onnodig’

Het hof vindt de vragen van Moszkowicz „ongebruikelijk en onnodig, omdat een onpartijdige en onafhankelijke behandeling een kernwaarde is van het rechterschap en de professionaliteit van de rechtspraak.”

Giërmo B. en Moreno B. werden op 11 oktober vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf voor de moord. De strafzaak gaat in hoger beroep verder op 27 juni met een zogenoemde regiezitting. Dat is een zitting waarop wordt geïnventariseerd wat de stand van het onderzoek is en of er nog onderzoekshandelingen nodig zijn. De zaak liep enige vertraging op omdat Giërmo B. onlangs in zee ging met een nieuwe advocaat: Bernard Sprenger.

De inhoudelijke behandeling vindt naar verwachting eind januari, begin februari 2023 plaats.