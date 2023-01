Ollongren: ’Kabinet bereid portemonnee te trekken voor aanschaf tanks’

Duitsland heeft woensdag aangekondigd om als eerste stap 14 Leopard 2-gevechtstanks van het type A6 snel aan Oekraïne te leveren. Ook geeft Duitsland toestemming aan partnerlanden, als zij daarom verzoeken, om hun Leopard 2-gevechtstanks aan Oekraïne te leveren. De Verenigde Staten hebben woensdag bovendien bekend gemaakt 31 moderne Abrams-tanks naar Oekraïne te sturen.

„Op het moment van schrijven is het nog niet bekend hoe het Duitse besluit om Leopard 2-gevechtstanks te leveren wordt ingevuld”, meldt Ollongren. „Gezien de hechte bilaterale samenwerking in het landdomein staat Nederland hierover in nauw contact met Duitsland. Het kabinet hecht eraan dat in de overwegingen de eventuele effecten op de operationele gereedheid, het kennisbehoud van Nederlandse militairen op de Leopard 2 en de voorziene enhanced Forward Presence-inzet van het Duits-Nederlandse tankbataljon nadrukkelijk worden meegewogen.”

Desalniettemin overweegt Nederland „vanwege het belang en de urgentie van de levering van gevechtstanks aan Oekraïne verschillende vormen van steun”, zo meldt Ollongren. Nederland heeft zelf geen tanks, maar least die van Duitsland. „Nederland is bijvoorbeeld bereid financieel te ondersteunen in de aanschaf van Leopard-tanks. Ook zou Nederland door middel van opleiding en training een bijdrage kunnen leveren. Nederland is daarover in nauw overleg met Duitsland en met andere landen om zo spoedig mogelijk tot een besluit te komen.”