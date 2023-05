Ziekteverzuim gemeenteambtenaren naar recordhoogte ’door werkdruk en stress’

Het ziekteverzuim lag vorig jaar op 6,7 procent, tegen 5,8 procent in 2021. A&O fonds stelt dat het „piept en kraakt bij gemeenten” en dat hoge werkdruk „een serieus probleem” begint te worden. Meer dan negen van de tien gemeenten erkennen dat hoge werkdruk een belangrijk actueel thema is, aldus de studie. Maar desondanks neemt maar de helft van de gemeenten maatregelen om de werkdruk te verminderen. Zo wordt geprobeerd een goede balans tussen thuis- en kantoorwerk te vinden om verzuim te verlagen.

Het aantal medewerkers van de 342 gemeenten in Nederland is vorig jaar gestegen met 4 procent tot 179.380 mensen per eind december. Dat is volgens A&O fonds de sterkste stijging van de afgelopen jaren. De onderzoekers geven aan dat het gemeenten nog steeds lukt om een groot deel van de vacatures in te vullen, ondanks de krappe arbeidsmarkt. De stijging van het personeelsbestand had onder meer te maken met nieuwe taken voor gemeenten, waaronder de opvang van Oekraïense vluchtelingen en het energievraagstuk. Voor dit jaar wordt op verdere groei van het personeelsbestand gerekend.

De gemiddelde leeftijd van een gemeenteambtenaar daalde vorig jaar naar 47,2 jaar, van 47,4 jaar in 2021. A&O fonds stelt dat een toename van het aantal werknemers onder de 35 jaar te zien was, maar ook een stijging van het aantal 60-plussers. Het aandeel medewerkers jonger dan 35 ligt voor het eerst sinds 2013 met 18 procent iets hoger dan het aandeel 60-plussers (17 procent).