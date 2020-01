Een Witte Ferrari ging in vlammen op. Ⓒ Persbureau Heitink

APELDOORN - De familie Vos uit Apeldoorn zag afgelopen nacht voor de derde keer in ruim een maand tijd een van hun dure bolides in vlammen opgaan. Wagens van merken als Bentley, Ferrari en Porsche met in totaliteit een geschatte cataloguswaarde van zeven ton brandden uit.