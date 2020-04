Heropening scholen verdeelt Frankrijk

Dat crèches en scholen ’geleidelijk aan’ weer opengaan, is voor veel ouders die proberen thuis te werken met hun kinderen om zich heen, goed nieuws. Toch zegt 54 procent van de Fransen in een peiling van het bureau Odoxa dat ze dit een slecht idee vinden.

Een van de redenen om de klaslokalen te heropenen, is dat er ongelijkheid ontstaat, lichtte president Emmanuel Macron zijn besluit toe: niet alle leerlingen kunnen online lessen volgen of worden door hun ouders geholpen met hun school- en huiswerk. Dat is geen overtuigend argument voor ouders en ook niet voor de vakbond van onderwijzers Snuipp-FSU, die erop wijst dat jonge leerlingen geen afstand van elkaar kunnen houden, en het virus kunnen dragen zonder zelf ziek te zijn. „Hoe kun je een nieuwe uitbraak voorkomen als je 900.000 leraren en 12 miljoen leerlingen bij elkaar in de klas gaat zetten?”, vraagt een bestuurslid zich af.

De Orde van Artsen hekelt het feit dat Macron het heropstarten van de economie laat prevaleren boven veiligheid. Doktoren vrezen dat kinderen door het contact met de buitenwereld hun ouders besmetten. Ook storen artsen en leraren zich aan de onduidelijkheid over de testmogelijkheden voor docenten en het gebruik van mondkapjes.