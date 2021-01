Sabine ontving nooit bijstand, maar werd wel beschuldigd van fraude

Premium Binnenland

Jaap en Marian uit Koedijk winnen een megabedrag in de Postcodeloterij: ’Zoveel nullen nog nooit op mijn bankrekening gehad’

Wat doet Koedijker Jaap Kramer (62) de dag nadat hij een mega bedrag in de postcodeloterij heeft gewonnen? Gewoon wat hij altijd doet: rijden op de vrachtauto, zes dagen per week. Zijn vrouw Marian (58) verwacht hem over een uurtje thuis. Ze is met het avondeten bezig. ,,Zoveel nullen heb ik nog noo...