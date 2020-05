Veel vraagtekens rond gewelddadige dood Nederlander in Portugal

De politie in Portugal kan nog niets melden over de dood van de Nederlander, die zwaar toegetakeld in zijn huis werd gevonden (foto ter illustratie). Ⓒ 123RF

Vila do Bispo - Was het een wraakactie, een roofmoord, of toch iets anders? De politie in Portugal onderzoekt de dood van een 60-jarige Nederlander, wiens zwaar mishandelde lichaam werd gevonden in zijn huis in de zonnige Algarve.