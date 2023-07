Politie neemt verwaarloosde labradors in beslag

LANGEVEEN - De politie heeft maandag bij een hondenfokker in Langeveen (Overijssel) 25 honden in beslag genomen omdat ze onder erbarmelijke omstandigheden leefden. De labrador-retrievers, negen volwassen dieren en zestien pups, verbleven in een zeer vervuilde omgeving zonder drinkwater.

De man heeft een proces-verbaal gekregen, meldt de politie. Voor de derde keer in twee weken tijd heeft de politie de eigenaar betrapt op misstanden. „De politieagenten zagen dat sinds de laatste controle er zes pups minder aanwezig waren. Het vermoeden bestaat dat deze al verkocht zijn", aldus de politie. Vanwege het onderzoek dat naar de handelaar loopt, is de politie op zoek naar de baasjes van de gekochte pups. „Deze zes pups mogen in hun eigen mandje blijven en zullen niet in beslag worden genomen", aldus de politie.