Wandelaar door auto geschept in Breezand, slachtoffer uit sloot gehaald

Ⓒ Inter Visual Studio

Breezand - Een wandelaar is vrijdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Zandvaart in Breezand. Hij kwam in een sloot terecht en is door een vriend uit het water gehaald.