Broers willen oud slot herbouwen tegen woningnood

Verhalen achter het nieuws

Isleans zoon (1) heeft een te groot hart: ’Uiteindelijk zal hij hieraan overlijden’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Islean van Lauernesse (34). Haar zoontje Charlie (1) heeft meerdere hartafwijkingen en daardoor geen lange levensverwachting. ...