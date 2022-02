Testafspraken afgelopen week fors toegenomen, mede door carnavalsfeesten

In de afgelopen week (van maandag 21 tot en met zondag 27 februari) werden er volgens Testen voor Toegang 372.000 afspraken geboekt. Een week eerder ging het nog om 294.000, de week daarvoor om 328.000. De drukste dag was zaterdag met ongeveer 106.000 afspraken. „Met name in het weekend werden meer testen geboekt voor grote binnen-evenementen, waaronder een aantal carnavalsfeesten die met toegangstesten doorgang konden vinden”, stelt de organisatie. „Dit verliep overal zonder problemen.”

Testen voor Toegang merkt echter dat het no-show percentage dit weekend beduidend hoger lag dan de voorgaande weken. Waar doorgaans 85 tot 90 procent van de mensen die een testafspraak boeken zich daadwerkelijk laat testen, ging dat afgelopen weekend slechts om zo’n 70 procent.

„Het lijkt erop dat mensen nog moeten wennen aan het nieuwe 1G-beleid”, reageert de organisatie. „Mogelijk was het voor hen nog onduidelijk waarvoor ze zich wel en waarvoor ze zich niet hoefden te laten testen.” Al met al zijn er wel meer tests uitgevoerd dan de week ervoor.

Ongewenst

Zo’n lagere daadwerkelijke opkomst is ongewenst, zegt Testen voor Toegang. „Mensen staan dan onnodig klaar in teststraten. En hoewel we landelijk genoeg capaciteit hebben, kan het tijdens een evenement op bepaalde locaties echt druk zijn. Als mensen niet op komen dagen, houden ze een afspraakslot voor iemand anders bezet. Dan is het belangrijk dat de capaciteit echt goed gebruikt kan worden. Het blijft daarom belangrijk dat mensen alleen een test boeken als ze deze daadwerkelijk nodig hebben.”

Het grote aantal boekingen is inderdaad niet los te zien van de invoering van het 1G-beleid in ons land sinds afgelopen vrijdag. Nu geldt dat iedereen zich moet laten testen bij indoorevenementen waar meer dan 500 mensen bijeenkomen en geen vaste zitplaats is. Een eerdere vaccinatie of coronabesmetting levert daarbij dus niet langer meer een groen vinkje op. Alle 13-plussers moeten zich laten testen om binnen te komen.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) besloot daartoe omdat er in die specifieke settings nog een serieus risico op grote uitbraken zou bestaan. Onderzoeker Bas Kolen van de TU Delft, die het effect van het 1G-beleid bestudeerde, wees er donderdag wel al op dat dit hooguit enkele ziekenhuisopnames per dag zal schelen. Volgens hem voorkom je hiermee daarnaast enkele honderden besmettingen per dag.

Mensen die zich laten testen, krijgen een staafje in hun keel en neus en ontvangen in principe binnen twee uur de uitslag van de antigeentest (sneltest). Zo’n test is gratis. Op de website (testenvoortoegang.org) moet je dan je postcode invullen en kun je zien welke dagen en tijdslots beschikbaar zijn.