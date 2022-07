Vrouw ligt 2,5 jaar dood in eigen huis: ’Nagelaten om humaan te zijn’

De vrouw (61) leefde alleen en had geen vrienden of familie. In eerste instantie betaalde ze maandelijks met contact geld haar huur, maar daar hield ze 2,5 jaar geleden mee op. Haar huurbaas deed toen een verzoek om een deel van haar uitkering te gebruiken voor de huur. Dit verzoek werd goedgekeurd.

Op basis van de bonnetjes en voedselwaren die de politie in het huis aantrof, bleek dat ze rond augustus 2019 moest zijn gestorven. Haar buren klaagden dat er duidelijk iets aan de hand moet zijn, maar kregen nul op het rekwest. De politie, het gasbedrijf en haar huurbaas kregen geen contact met haar, maar dat leidde niet tot actie van een van deze instanties. Door een administratieve fout van de politie dacht de dienst dat ze de vrouw hadden gesproken, wat niet zo was. Uiteindelijk werd de vrouw dood aangetroffen nadat de buren de politie hadden gewaarschuwd over schade aan haar woning, waarna de politie haar deur forceerde.

In een onderzoeksrapport naar het voorval staat dat de huisbaas had nagelaten om ‘humaan en vriendelijk’ te zijn voor de huurder van het bedrijf. Buren hadden immers meermaals geklaagd over stankoverlast afkomstig uit de woning. In oktober meldde een buurman zelfs dat de stank naar een ‘menselijk lichaam’ rook. ,,Het vertrouwen in Peabody (huurbedrijf red.) is ernstig geschaad”, aldus het rapport. Het bedrijf heeft excuses aangeboden voor het voorval.