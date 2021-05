Van een sneltreinvaart is nog geen sprake

Vele honderden brieven van bedrijven, lobbyisten en burgers ontvangt informateur Mariëtte Hamer de komende weken. Iedereen wil wat van de nieuw te vormen regering. ProRail-baas John Voppen staat met zijn roep om meer geld zeker niet alleen, maar de spoorbeheerder heeft wel zijn tijd mee.

Het huishoudboekje voor (vaar)wegen en spoor staat al jaren onder druk. Nu steeds meer bruggen, sluizen en tunnels uit de jaren zestig en zeventig aan het einde van hun levensduur zijn, moeten er miljarden worden uitgetrokken om Nederland in beweging te kunnen houden.

Nu al is het ministerie van Infrastructuur steeds meer het departement van ’renovatie en onderhoud’ geworden. De afgelopen jaren is het budget voor nieuwe weg- en spoorprojecten bescheiden en het aantal toekomstplannen is op z’n zachtst gezegd mager.

Intussen komen er wel steeds meer mensen wonen in Nederland en is het door de verstoorde huizenmarkt niet meer vanzelfsprekend dat werknemers het zich kunnen veroorloven om in de buurt van de zaak te wonen.

De baas van ProRail boft dat er weer een Tweede Kamer zit met meer liefde voor rails. Zo staat de aanleg van de Lelylijn na een knappe lobby van het Noorden weer op de agenda en neemt de roep om nieuwe verbindingen over de grens toe.

Qua draagvlak staan de seinen op groen, maar politiek is het kiezen in schaarste. Uiteindelijk zullen de partijen die straks gaan onderhandelen het eens moeten worden over de financiële prioriteiten.

ProRail zelf zal eveneens als onderwerp op de formatietafel belanden. De omvorming tot overheidsdienst heeft opnieuw vertraging opgelopen. De Kamer heeft het kabinetsplan controversieel verklaard, waardoor de spoorbeheerder voorlopig nog een bv blijft. Van sneltreinvaart is geen sprake, het plan stamt nog uit de tijd van Rutte II.