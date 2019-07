Bijltjesdag tijdens Vierdaagse kost twee oudste deelnemers de kop

Tel daar een, volgens sommige wandelaars, vaak te nauwe doorgang in Groesbeek bij op en het beeld van een slijtageslag is geschetst.

De bijltjesdag kostte prompt de twee oudste deelnemers de kop: Lex de Jong (92) uit Deventer ging niet eens meer van start, terwijl de opvolgende krasse oudere Joop van de Paverd (92) kort na de start de pijp aan Maarten gaf. „Last van de bilspier”, zo laat de inwoner van Purmerend weten. „Masseurs deden hun best, maar het mocht niet baten, een zenuwbaan zit bekneld.”

Nu de Noord-Hollander uit de mars is, heeft ook zijn begeleidster Anneke van den Oever uit Veghel de wandelschoenen voor deze week aan de wilgen te hangen. „Ik moet Joop toch een beetje ondersteunen. Na achttien edities samen te hebben gewandeld, hoort dit er nu ook bij.” Met het afscheid van de twee oudste lopers, ontpopt de Vierdaagse van 2019 zich tot een reuzendoder: eerder viel al recorddeelnemer Bert van der Lans uit die daarmee zijn 72e kruisje misliep. Inmiddels is de oudste deelnemer Ben Frakers uit Gemert (89). De oudste loopster blijft Thea Kruijk (88).

Maar er werd niet alleen door de alleroudsten geleden tijdens deze bergetappe. Ook de nog jeugdige Adriana uit Arnhem klaagt na het passeren van de grens van Nijmegen over allerhande pijntjes. „Het is echt zwaar, maar ik heb het gered. De intocht van morgen zal vergeleken met vandaag appeltje eitje zijn, dan word je gedragen door het publiek op de Via Gladiola.”

Ook bij de militairen van het regiment Technische Troepen heeft het klimmen en dalen erin gehakt. Ze worden vlak na de Zevenheuvelenweg door regimentsadjudant Frank van Bergen opgevangen met een kruidenbitter als opkikker. „Jullie hebben het ergste nu had gehad. Morgen lopen we allemaal op wilskracht uit”, zo praat hij zijn mannen en vrouwen moed in.

Uiteindelijk haakten gisteren 1111 deelnemers af. Er zijn nu nog 41.580 wandelaars die de laatste etappe richting Via Gladiola gaan ondernemen.