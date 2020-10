Geldkoeriers gepakt met miljoen euro in boodschappentassen

Als het aan de officier van justitie ligt wordt dat geld verbeurd verklaard. In de rechtbank van Rotterdam zei de aanklager dat het inkomen van de verdachten bij lange na niet voldoende is om te verklaren dat zij zo’n groot bedrag tot hun beschikking hadden. Het geld is volgens hem vermoedelijk misdaadgeld.

Wegens het witwassen van crimineel geld werd tegen de geldkoeriers van 21 en 24 jaar 36 maanden gevangenisstraf geëist. De jongste moet volgens het OM nog eens vier weken extra zitten, omdat hij in juli met zijn VW Polo op de A2 van Utrecht naar Amsterdam een stopteken voor een verkeerscontrole negeerde en er met hoge snelheid vandoor ging. Daarbij werd een reeks ernstige verkeersovertredingen gepleegd.

Het OM kondigde ook de ontneming aan van onverklaarbare contante stortingen op de bankrekeningen van de broers.

