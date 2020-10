’Amerikaanse kiezer geïntimideerd, poging reputatie Trump te schaden’

Ratcliffe deed de mededelingen woensdagavond (plaatselijke tijd) op een haastig georganiseerde persconferentie. Volgens hem zijn er al vervalste e-mails door Iran verstuurd met als doel „kiezers te intimideren, sociale onrust aan te wakkeren en de reputatie van president Donald Trump te beschadigen.”

Tegelijkertijd verzekerde Ratcliffe de Amerikanen dat de integriteit van de verkiezingen op 3 november niet in gevaar is. „Wij zullen geen inmenging vanuit het buitenland in onze verkiezingen of enige criminele activiteiten tolereren, die de integriteit van uw stemmen ondergraaft of het vertrouwen in de openbaarheid van de verkiezingsuitslag ondermijnt”, voegde chef van de federale politiedienst FBI Christopher Wray toe.

Iran en Rusland noemen de beschuldigingen van de VS „ongefundeerde claims.” Iran heeft de ambassadeur van Zwitserland op het matje geroepen, die de belangen van Washington in Iran behartigt.

De Republikeinse Trump (74) en Biden (77) debatteren donderdagnacht voor het laatst met elkaar voordat miljoenen Amerikanen 3 november naar de stembus gaan.

