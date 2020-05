Gedeputeerden met Forum geïnstalleerd in Noord-Brabant

Met name de benoeming van de twee gedeputeerden voor het Forum voor Democratie is omstreden. Tijdens de Statenvergadering deden meerdere fracties een beroep op de beoogd collegeleden om afstand te doen van uitspraken van leider Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Daar gingen de zeven niet op in, „om landelijke discussies niet naar de provincie te halen.” De weigering bracht de fracties van D66, SP, GroenLinks en PvdA ertoe om tegen de benoeming van de gedeputeerden te stemmen.

De coalitie van VVD, CDA, FvD en Lokaal Brabant deed wel een concessie. De gewraakte portefeuille ’Vrije Tijd’, waaronder ook cultuur valt, werd tot ’Vrije Tijd, Cultuur en Sport’ omgedoopt. Daarmee kwam de coalitie tegemoet aan de wens van veel fracties in Provinciale Staten. Volgens het bestuursakkoord gaat de provincie de subsidies voor cultuur na 2022 afbouwen.

Voorafgaand aan de Statenvergadering waren er protesten voor het provinciehuis, met name door milieuactivisten en de culturele sector in Brabant.

Kritiek

Binnen het CDA klonken er de afgelopen tijd geluiden om Forum te boycotten. Onder andere voormalig minister Ernst Hirsch Ballin sprak zich uit tegen de samenwerking. De critici zien een parallel met een eerdere samenwerking met de PVV van Wilders. ’FvD doet veel CDA’ers wel erg denken aan de PVV. Tegelijkertijd hechten CDA-politici eraan om verantwoordelijkheid te dragen en te besturen’, duidde politiek commentator Wouter de Winther de situatie eerder in De Telegraaf.