Duda winnaar eerste ronde presidentsverkiezing Polen

Voor zijn uitdager van de liberaal-conservatieve coalitie, burgemeester van Warschau Rafal Trzaskowski, stemden 30,5 procent van de keizers.

Aangezien geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde, moeten Duda en Trzaskowski het op 12 juli in een tweede ronde tegen elkaar opnemen.

Bij de eerste stemronde was de opkomst 64,5 procent. Dit is een van de hoogste bij verkiezingen in de afgelopen jaren, aldus de voorzitter van de kiescommissie. Ditmaal konden kiezers vanwege de coronacrisis ook schriftelijk stemmen.