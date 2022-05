Nederlander (69) gepakt op vliegveld met 52 kilo qat

Dat melden media in het land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten niet bekend te zijn met de zaak. „We hebben geen verzoek tot consulaire bijstand ontvangen”, laat een woordvoerder weten. Dat is ook geen verplichting. Van de H. wordt wel bijgestaan door een Ierse advocaat, blijkt uit de berichtgeving.

Populair in Somalië en Ethiopië

De Nederlandse gepensioneerde uit Tilburg is door de Ierse politie, de gardaí, in voorlopige hechtenis genomen nadat de qat – een plantaardige stimulerende drug waarop gekauwd moet worden en die vooral populair is in landen als Somalië en Ethiopië – werd ontdekt toen hij zich in terminal 1 bevond. Douanebeambtenaren vonden de enorme hoeveelheid van de drugs bij een controle.

De man werd maandagavond op het politiebureau van Ballymun vastgezet in afwachting van zijn verschijning voor rechter John Brennan bij de rechtbank van Dublin. Van de H. wordt formeel beschuldigd van onrechtmatig bezit van de qat, het te koop aanbieden of leveren ervan, en het illegaal invoeren van het verdovende middel.

Volgens politiecommissaris Conor Garland reageerde de Nederlander niet toen de aanklacht hem werd voorgelezen. „Er was geen antwoord op de aanklacht, hij was heel voorzichtig”, zei hij tegen Ierse media. Garland gaf al aan bij voorbaat bezwaar te maken tegen een voorstel voor voorlopige vrijlating op borgtocht, iets waar zijn advocaat wel voor pleitte. De verdachte zal op korte termijn via een videoverbinding verschijnen bij de rechtbank die ligt in het hoofdstedelijke district Cloverhill.