Man die kinderen achternazat met bijl in Susteren vervolgd voor poging tot doodslag

Dat heeft het OM bekendgemaakt na vragen van De Limburger. De man werd afgelopen dinsdag voorgeleid. „Politieonderzoek heeft voldoende aanwijzingen opgeleverd voor de rechter-commissaris om hem langer in bewaring te stellen”, aldus een woordvoerder. De 59-jarige man blijft voorlopig nog veertien dagen vastzitten, waarna de zaak opnieuw bekeken wordt. Er zijn hem geen beperkingen opgelegd.

De man ging afgelopen zaterdag, na afloop van de druk bezochte braderie in Susteren, volledig door het lint nadat twee kinderen kattenkwaad uithaalden. Een jongetje en meisje van negen jaar oud trokken belletje bij zijn woning in de Notarisstraat. Daar was de man niet van gediend en hij stormde boos naar buiten en achtervolgde de kinderen met een kleine bijl. De twee kinderen renden richting het dorpsplein, waar de vader van de jongen de man wilde bedaren. Deze actie moest hij bekopen met een wond in zijn been door toedoen van de bijl. Volgens de moeder van een van de kinderen had hij een ijskoude blik in zijn ogen en schreeuwde hij: ‘Ze gaan er allemaal aan!’

Omstanders schoten de vader te hulp en pakten de man zijn bijl af, waarna hij werd opgepakt door de politie wegens mishandeling. Onderzoek heeft er nu toe geleid dat het OM de zaak heeft opgepakt en de verdenking tegen hem heeft opgeschaald naar poging tot doodslag en bedreiging.