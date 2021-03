Verkiezingen in Congo: internet plat, uitdager president doodziek

De verkiezingen in Congo lopen niet soepel. Ⓒ AFP

BRAZZAVILLE - In Congo-Brazzaville worden zondag presidentsverkiezingen gehouden. Dat gebeurt in omstandigheden die verre van ideaal zijn. Het internet in het Afrikaanse land is platgelegd en de grootste oppositiepartij boycot de stembusgang wegens gebrek aan vertrouwen in een eerlijk verloop. Ook de coronapandemie laat zich gelden. De voornaamste tegenstrever van zittend president Denis Sassou Nguesso die wel meedoet, econoom Guy-Brice Parfait Kolelas, is ernstig ziek. Hij heeft Covid-19.