Beschonken man onderkoeld na val in sloot, met ambulance naar ziekenhuis

De man raakte in de nachtelijke uren langs de Ljouwerterdyk van de weg en belandde daarna met zijn fiets in het water. Hij raakte lichtgewond, maar wist zichzelf wel uit het water te hijsen. Onderkoeld en nog bedwelmd door alcohol bleef de man in het duister langs de sloot staan. Daar werd hij omstreeks 02.45 uur door een passerende automobilist opgemerkt.

Omdat de man waarschijnlijk een tijdje in de sloot had gelegen en behoorlijk onderkoeld was geraakt, werd de politie en ook een ambulance gealarmeerd. De dronken fietser kreeg een proces-verbaal vanwege openbare dronkenschap. Hij is voor de benodigde zorg met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.