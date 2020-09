Oproep: in de knel door gestegen huren

Of juist verbaasd waren omdat de huren minder hard stegen dan verwacht. Of misschien wel de woning hebben moeten verlaten.

Kortom heeft u een verhaal over uw huurwoning en wilt u meewerken aan het artikel - inclusief naam en foto - dan komen we graag met u in contact. U kunt ons mailen (vermeld dan uw telefoonnummer) [email protected] of stuur ons een bericht via Whatsapp: 06-13650952.