Dierenbeulen ontsnappen aan strenge straffen, waar blijft houdverbod?

„Bizar”, noemt Lisanne de Boer, woordvoerder bij de Dierenbescherming het, dat het zolang moet duren. „Het gaat hier niet om extra maatregelen voor dierenwelzijn, zo’n verbod is echt de absolute bodem. We blijven dieren redden van verwaarlozing, alleen als er vervolgens niks gebeurt qua strengere wetgeving is het op een gegeven moment dweilen met de kraan open.”

Omdat het houdverbod gaat om wetgeving rondom dierenwelzijn, is het niet alleen een zaak van minister Schouten van Landbouw, maar ook van minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie. Beide ministeries zeggen het houdverbod te willen invoeren, maar uiteindelijk is het aan Grapperhaus om de maatregel tot wet te maken. „Maar op het bureau van Grapperhaus ligt dat houdverbod nu al twee jaar te verstoffen”, zegt De Boer.

Coronacrisis

Zondag, op Werelddierendag, vraagt de Dierenbescherming daarom nogmaals aandacht voor het houdverbod. Of het enig verschil maakt is nog maar de vraag, want ook op Prinsjesdag drong de Dierenbescherming aan op het snel realiseren van het verbod.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwijst bij navraag enkel door naar de beantwoording van Kamervragen op 24 september waarin gesteld wordt dat de voorrang ’mede vanwege de coronacrisis de laatste maanden extra vertraging heeft opgelopen’. Het ministerie wil geen verklaring geven over de vertraging in 2018 en 2019. „De verwachting is dat het wetsvoorstel in het najaar voor advies naar de Raad van State zal worden gestuurd”, valt te lezen in het document.

Een lichtpuntje is dat tijdens het Algemeen Overleg dierenwelzijn afgelopen week bleek dat ook de kamer er helemaal klaar mee is. Zij willen dat het houdverbod nog voor de volgende verkiezingen in maart 2021 aan hen wordt voorgelegd. „Er wordt in een teleurstellend tempo gewerkt”, zei Frank Futselaar namens de SP. „Dat de Kamer ook ongeduldig wordt geeft hoop”, zegt De Boer. „Want voor ons is de urgentie van het houdverbod iedere dag duidelijk, wanneer we weer te maken hebben met dieren die onder vreselijke omstandigheden worden gehouden.”

Onacceptabel

Nederland kent op dit moment alleen een onzelfstandig houdverbod. Dat is te vergelijken met een voorwaardelijke straf. Haal je na een veroordeling toch weer een dier in huis, dan moet de dader weliswaar zijn volledige straf ondergaan, maar vervalt het houdverbod. Een zelfstandig houdverbod zorgt ervoor dat dieren die aangetroffen worden bij overtreders gelijk in beslag genomen kunnen worden. Volgens de Dierenbescherming biedt het verbod niet alleen de mogelijkheid om dierenbeulen strenger te straffen en nog meer leed te voorkomen, maar geeft de overheid daarmee ook een duidelijk signaal af: mishandeling en verwaarlozing van dieren is onacceptabel.