Broekers-Knol: deze week 500 plaatsen voor asielzoekers erbij

Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers momenteel. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) waarschuwde dat de opvang in Ter Apel „niet meer verantwoord” was. Er zaten in de nachtopvang 750 mensen, terwijl er plaats is voor 275.

De extra 500 plekken van de komende dagen, gaan het acute probleem in Ter Apel niet direct oplossen. Daarvoor is het probleem daar te groot. Volgens de staatssecretaris geeft het wel „verlichting” en is er meer zicht op extra opvangplekken vanaf 1 november. In de tussentijd wordt „keihard” gewerkt om te zorgen dat meer mensen opvang krijgen.

Broekers-Knol denkt dat de asielinstroom „de komende tijd” zal stabiliseren of zelfs minder groot wordt. Maar volgens haar is het „in een kristallen bol” kijken. „Ik kan het niet overzien.”

Utrecht maakt oud-casino tot opvang

Utrecht kan vanaf midden november vijfhonderd vluchtelingen opvangen. De stad werkt hard om de noodopvang in het voormalige pand van Holland Casino, bij de Jaarbeurs, gereed te maken. „Mocht de noodzaak voor meer crisisopvang aanhouden, dan zullen wij alles in het werk stellen om aanvullende opvangplekken te organiseren. Dit in samenwerking met de regio, want wij dringen er ook in omliggende regiogemeenten op aan om daar actief extra opvangplekken te realiseren”, laat een woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma weten.

„Utrecht neemt als mensenrechtenstad nu en in de toekomst altijd haar verantwoordelijkheid als het gaat om de opvang van asielzoekers”, schrijven de burgemeester en wethouder Maarten van Ooijen in een brief aan Broekers-Knol. In de stad is al een asielzoekerscentrum met structureel zeshonderd plekken.

De werkzaamheden in het oude casino vergen nog enkele weken. In het gebouw worden kamers gemaakt, waardoor mensen meer privacy hebben dan in een ruimte met bijvoorbeeld alleen veldbedden.