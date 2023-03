Mexicaans kamp in brand gestoken door migranten: tientallen doden, ophef over bewakers

Bijna dertig migranten raakten gewond en zijn opgenomen in ziekenhuizen in de omgeving. De brand is volgens president Andrés Manuel López Obrador door de migranten zelf veroorzaakt als protest tegen hun verwachte uitzettingen. „Ze hadden matten tegen de deur van de opvang geplaatst en in brand gestoken als protest. Ze dachten niet dat dit een verschrikkelijke tragedie zou veroorzaken.”

Volgens persbureau AP is op bewakingsbeelden te zien dat bewakers weglopen na het ontstaan van de brand. Er zou geen poging zijn gegaan om de migranten vrij te laten. Ondertussen vulde de ruimte zich met rook.

De brand is een van de dodelijkste in jaren voor Mexico, dat samen met de VS worstelt met een toenemend aantal migranten dat richting het noorden reist.

El Paso

De opvang ligt in Ciudad Juárez, de grootste plaats van de Mexicaanse deelstaat Chihuahua. De stad grenst aan de Amerikaanse stad El Paso in de staat Texas. Veel migranten stranden in grensplaatsen in hun poging de VS te bereiken. Zij moeten onder nieuwe regels asiel aanvragen voordat ze de grens oversteken. Als ze dat niet doen en alsnog de grens oversteken, komen ze niet meer in aanmerking voor een asielstatus.

Elke maand proberen zo’n 200.000 migranten de grens over te steken. Ze komen vooral uit Centraal- en Zuid-Amerika en zeggen hun thuisland te hebben verlaten vanwege armoede en geweld.