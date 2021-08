Lichaam jongen gevonden onder puin ingestort gebouw Spanje

Rond middernacht werd een 15-jarige jongen gered, hij is naar het ziekenhuis gebracht. Burgemeester Andrés Martínez van Peñíscola zei eerder op de avond tegen de Spaanse publieke omroep dat hulpdiensten contact met de jongen hadden gelegd, nadat ze hem van onder het puin hadden horen kloppen en roepen.

De jongen zei dat er nog een vrouw was op dezelfde verdieping waar hij stond. Zij ligt nog onder het puin, maar is gelokaliseerd door een reddingsteam met behulp van honden. Het is niet bekend of ze nog leeft.

Hoeveel mensen in het gebouw waren toen het instortte is niet bekend. Volgens de gemeente waren er acht woningen en woonden er ongeveer dertig mensen. Burgemeester Martínez zei dat zeker is dat een deel van hen niet thuis was. De Spaanse politie probeert alle bewoners te lokaliseren.

Waardoor het gebouw instortte is niet bekend. Het complex is gebouwd in de jaren negentig.