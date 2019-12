AZ-fans nemen afscheid van het Haagse ’thuis’

En dan is er na de vrolijke busreis de wedstrijd tegen VVV. ’Ik sta ermee op en ga ermee naar bed, AZ, AZ, AZ’. Ⓒ Rias Immink

Den Haag - Het leek een garantie voor chagrijn: voor ieder thuispotje een pokkeneind met de bus naar Den Haag, omdat het eigen stadiondak instortte... Duizenden AZ-supporters maakten er een verbroederingsfeest van, resulterend in eeuwige vriendschap met ADO. Onze verslaggever beleefde het laatste Haagse retourtje in de Waarlandbus, omringd door parels onder de voetbalvolgers. En nu op naar de eerste echte thuiswedstrijd – waarschijnlijk – over acht dagen tegen Ajax.