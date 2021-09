Drukste ochtend voor Londense metro sinds begin corona

Er werden maandag tussen 07.00 uur en 11.00 uur ongeveer 831.000 reizigers vervoerd. Dat is 17 procent meer dan vorige week dinsdag. De cijfers werden door de vervoerder niet vergeleken met die van vorige week maandag, omdat er toen een nationale feestdag was met minder reizigers dan op een reguliere maandag.

Niet alleen in de Londense metro wordt het langzaamaan steeds drukker. Ook gaan mensen weer vaker met de bus. Maar het gaat in beide gevallen om veel minder mensen dan voor de uitbraak van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Transport for Londen verwacht dat het totale aantal reizigers in de metro maandag uitkomt op ruim de helft van voor de pandemie en in de bussen op ongeveer twee derde.