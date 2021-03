Evacuaties in Sydney vanwege overstromingsgevaar

„Het is niet alleen de regen die de verwoesting veroorzaakt”, zegt meteoroloog Jonathan How tegen ABC News. „Het is ook de harde wind.” Ook zondag blijft het hard regenen en in sommige gebieden kan tot 200 millimeter regen vallen.

Warragamba dam overstroomd

De Warragamba dam, het belangrijkste waterreservoir van Sydney, is door het slechte weer voor het eerst sinds 1990 overstroomd. Hierdoor moest een nabijgelegen plaats worden ontruimd. Gevreesd wordt dat ook andere dammen overstromen.

Hulpdiensten hebben in de nacht van zaterdag op zondag ongeveer zeshonderd hulpverzoeken binnengekregen, meer dan zestig daarvan van mensen die door overstromingen in de problemen waren gekomen. Op tv en sociale media zijn beelden te zien van hoe snelstromend water huizen en bomen losrukt, wegen overspoelt en de infrastructuur beschadigt.

Het extreme weer verstoort ook het vaccineren van bijna zes miljoen mensen in de staat, waarmee de komende weken zou worden begonnen. Volgens premier Gladys Berejiklian van New South Wales gaat het mogelijk om de ergste regenval in ongeveer 25 jaar.