Premium Het beste van De Telegraaf

Twee inwoners uit dorp kwamen zondag om het leven Voorhout in rouw na Porsche-drama: ’In één klap twee gezinnen kapot’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

Onder de slachtoffers van het Porsche-ongeluk afgelopen weekend in Duitsland –waar vier Nederlanders om het leven zijn gekomen – zaten twee inwoners uit Voorhout. Ⓒ René Oudshoorn

VOORHOUT - De schok is groot in Voorhout. Twee inwoners van het dorp in de Bollenstreek kwamen om het leven bij het ongeluk met drie Porsches op de Duitse Autobahn afgelopen zondag. Ze laten vier kinderen achter.